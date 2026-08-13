Входили с полным зарядом, – боец "Артана" вспомнил операцию по освобождению Змеиного

После боев на острове Змеиный туда прибыло подразделение "Артан". Именно Артем Ракитин входил в состав первого взвода, который там закрепился. Территория находилась в "серой зоне", поэтому россияне пытались "засыпать" ее различным вооружением.

Об этом 24 Каналу рассказал боец спецподразделения ГУР "Артан" Артем Ракитин, отметив, что до этого бои продолжались, поэтому большого количества россиян и штурмовых действий тогда не было. Однако происходили постоянные "налеты" с обеих сторон.

Операция по освобождению Змеиного

По словам бойца спецподразделения ГУР "Артан", когда он с собратьями высадился на остров и начал вести огонь по россиянам, оккупанты приняли решение, что нужно оттуда отступить.

В этом направлении мы шли в полную силу (думали, – 24 Канал), что будет штурм. Мы вошли, зачистили. В том направлении было очень много инженерных сооружений, они установили множество "сюрпризов" – мины и прочее, что только могли. Мы вошли и удерживали остров,

– вспомнил он.

Обратите внимание! Ранее боец спецподразделения "Тимура" ГУР МО Роланд также рассказал, что россияне оставили своих людей на острове, не могли их нормально обеспечить. Каждый день враг платил кровью за пребывание на Змеином, поэтому у него не было другого выхода, кроме как бежать.

Боец "Артана" о высадке на Змеиный: смотрите видео

Операция называлась "Акватория Черного моря" и состояла из следующих этапов: остров Змеиный, "вышки Бойко" и Крым, а именно мыс Тарханкут.

Именно во время пребывания на Змеином оккупанты сбрасывали на остров огромное количество УАБ – 12–16 прилетов ежедневно. Украинские бойцы были вынуждены укрываться в определенных укрытиях.

"Это наша земля, она за нами. Змеиный остров завораживает. Там настолько сильная и мифическая энергетика; и она завораживает и обосновывает все это на очень высоком уровне", – подытожил Ракитин.