Мнение общества было услышано, – Буданов об изменениях в военно-политическом руководстве

Кирилл Буданов высказался по поводу изменений, которых требуют украинцы от военно-политического руководства. Глава ОП подчеркнул, что руководство государства прислушалось к позиции общества.

Об этом Кирилл Буданов написал в своем телеграм-канале.

Что сказал Буданов об изменениях в руководстве государства?

Глава ОП подчеркнул, что ситуация вокруг последних внутренних изменений в военно-политическом руководстве государства вызвала сильные эмоции.

Понимаю людей, которые выражают свою позицию. Неравнодушие – это сила, которая держит наше государство все эти годы. Позиция общества услышана,

– подчеркнул Буданов.

Генерал также отметил, что ситуацию сейчас решают профессионально, конструктивно и в интересах государства. Поэтому он призвал граждан сохранять спокойствие.

"Дискуссия – нормальное явление для свободной страны. Важно, чтобы она и в дальнейшем проходила мирно, без провокаций, которые могли бы нанести ущерб национальной безопасности", – написал глава Офиса Президента.

Кирилл Буданов также призвал украинцев не критиковать никого из военно-политического руководства, ведь враг внимательно следит за каждым внутренним спором в Украине и ждет, когда украинцы начнут воевать между собой.

Скажу врагам прямо: не дождетесь. Давайте думать о нашей общей победе. Украина из этой ситуации выйдет обязательно сильнее. Работа идет. Результаты будут,

– резюмировал генерал.

Напомним, в украинских городах вспыхнули протесты после отставки министра обороны Михаила Федорова. Впоследствии митингующие начали требовать от руководства государства отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По состоянию на 20 июля генерал продолжает исполнять свои обязанности на посту главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что слухи об отставке Сырского не соответствуют действительности.

Кроме того, советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии 24 Канала отметил, что новых назначений в ВСУ 20 июля ожидать не стоит.