Пять бывших министров обороны США критикуют увольнение Трампом высших военных

Пять бывших министров обороны США осудили увольнение Трампом ключевых военных чиновников. Они призвали Конгресс остановить утверждение их преемников.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Пять бывших министров обороны США резко осудили увольнение Дональдом Трампом председателя Объединенного комитета начальников штабов и других чиновников Пентагона, назвав эти действия "безрассудными" и такими, подрывающих национальную безопасность страны.

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Пять эксглав Пентагона требуют реакции Конгресса

Они призвали Конгресс остановить любое утверждение преемников уволенных должностных лиц, заявив, что эти решения могут серьезно ослабить американские вооруженные силы.

В резком письме бывшие министры обороны обвинили Трампа в попытках превратить армию из аполитичного института в инструмент партийной политики, используя увольнение ключевых военных офицеров для "устранения правовых ограничений президентской власти".

Письмо подписали четыре министра, служившие при демократических администрациях, а также Джеймс Мэттис, отставной генерал морской пехоты, который был первым главой Пентагона Трампа.

Действия президента Трампа подрывают наши добровольческие силы и ослабляют нашу национальную безопасность,

– говорится в письме.

Кроме Мэттиса, подписанты письма включают Уильяма Перри, Леона Панетту, Чака Хейгела и Ллойда Остина, занимавшие должности при президентских администрациях Билла Клинтона, Барака Обамы и Джо Байдена.