Есть две кандидатуры на должность генпрокурора, – СМИ

Верховная Рада 19 июля проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора. Сейчас есть, как минимум, два кандидата на вакантную должность.

Имена претендентов "Украинской правде" назвали источники издания в Верховной Раде и Офисе генпрокурора. Отмечается, что говорится о назначенном исполняющем обязанности генпрокуроре Алексее Симоненко и народном депутате Андрее Костине.

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Кто может возглавить Офис генпрокурора

По данным источников "Украинской правды", на замену Ирине Венедиктовой сейчас есть два претендента – бывший заместитель генпрокурора Алексей Симоненко и народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин.

Депутатам пока не сообщали, когда в Верховную Раду внесут кандидатуры нового генпрокурора, а вместе с тем и нового руководителя Службы безопасности Украины, который заменит на должности уволенного Ивана Баканова.

Вероятно, пока будут руководить обоими правоохранительными органами определенные указами президента исполняющие обязанности. Напомним, что такие функции в СБУ получил Василий Малюк.

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Репутация обоих кандидатов – сомнительная

К слову, источники "Украинской правды" называют Алексея Симоненко человеком заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Именно Симоненко, в частности, отвечал за передачу скандального дела по Татарову от НАБУ в СБУ, а также журналисты фиксировали его на праздновании Дня рождения заместителя Ермака.

Тем временем Костин в 2010 году был избран депутатом Одесского городского совета от партии "Фронт перемен", а в 2019 году – нардепом от "Слуги народа". Он претендовал на должность главы САП, однако эксперты из общественных организаций оценили его как кандидата с сомнительной репутацией.

Журналисты "Схем" обнаружили, что жена и дочь Костина работают помощниками-консультантами у других народных депутатов, а сам Андрей Костин "трудоустроил" взамен родственников своих коллег. Кроме того, нардеп не декларировал доходы от продаж квартир в Одессе, но декларировал корпоративные права вместе с супругой в адвокатской компании "Право".

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