Жители освобожденного Высокополья с радостью и гордостью встречают ВСУ: трогательное видео

Украинские военные освободили село Высокополье на Юге. Местные жители трогательно встретили защитников.

В сети обнародовали видео, датированное 4 сентября. Бойцы ВСУ идут по улицам поселка, объявляя, что Высокополье Херсонской области – освобожденное.

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Местные жители едут навстречу защитникам, скандируя "Слава Украине". Они благодарят военных.

ВСУ встретили в Высокополье, смотрите видео:

Что известно об освобождении Высокополья

ВСУ подняли украинский флаг над Высокопольем 4 сентября. Флаг взвился над больницей на улице Гагарина. Также бойцам досталась трофейная техника от врага.

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказывал, что там были оперативные запасы не менее 2 батальонно-тактических групп 11 российской десантной бригады. В Высокополье они создали опорный пункт.

Около 4 тысяч высокопольцев выехали из поселка, который был в оккупации. Там остались менее тысячи местных жителей.

Заметим, что освобождение далось непросто. Этот прифронтовый поселок, постоянно обстреливавшийся российскими оккупантами. Там шли тяжелые бои, однако ВСУ справились.

Во время оккупации Высокополья захватчики и их приспешники совершали массовые репрессии с убийствами и пытками. Поселок даже называют "второй Бучей". Россияне искали "диверсантов" и украинских активистов, хватали женщин и грабили все, что могли вывезти.

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