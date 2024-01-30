Такое мнение выразил 24 Каналу российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, который отметил, что якобы дестабилизация и внутренний раскол в Украине дают надежду россиянам. Сейчас ситуация внутри России ухудшается, а на фронте для оккупантов она бесперспективная. Поэтому такие "победы" нужны Кремлю.
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Нужны "положительные" поводы
Осенью россияне радовались, что им якобы удалось "отбить" наступление украинских сил. На волне такого подъема они начали атаковать Авдеевку. Однако сейчас все ухудшилось из-за неудачи в Авдеевке, а также из-за атак территории России украинскими дронами.
В то же время в России продолжается предвыборная кампания, и Владимиру Путину важно, чтобы его сторонники не впали в депрессию. Тогда они на выборы вообще не придут,
– отметил политтехнолог.
Поклонники оппонентов Путина – Катерины Дунцовой и Бориса Надеждина – наоборот придут голосовать, будут портить бюллетени и выкладывать это в соцсети.
"Именно поэтому Кремлю нужны такие "положительные" поводы как якобы увольнения Залужного, чтобы россияне думали, что не только у них все плохо, но и в Украине тоже", – уверен Аббас Галлямов.
Что происходит в России
- В марте 2024 года должны пройти выборы президента России. Возможными конкурентами Владимира Путина, которого 29 января зарегистрировали кандидатом, могли бы стать провинциальная журналистка Катерина Дунцова (ее не допустили до выборов) и политик Борис Надеждин, выступавшие за прекращение войны в Украине.
- Также в России чуть ли не каждый день фиксируются прилеты дронов, которые наносят удары, в частности по НПЗ России. Попадание произошло по нефтеперерабатывающему терминалу в Ленинградской области, а также по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе. Также дрон упал на территории НПЗ в Ярославле.
- Кроме того 30 января в России случился масштабный сбой интернета. В результате начались проблемы в работе сервисов, приложений. Вероятной причиной проблемы стал сбой в работе DNSSEC (расширение системы безопасности доменных имен) в зоне RU.