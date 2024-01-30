Таку думку висловив 24 Каналу російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, який зазначив, що нібито дестабілізація та внутрішній розкол в Україні дають надію росіянам. Зараз ситуація всередині Росії погіршується, а на фронті для окупантів вона є безперспективною. Тому такі "перемоги" потрібні Кремлю.
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Потрібні "позитивні" приводи
Восени росіяни раділи, що їм буцімто вдалося "відбити" наступ українських сил. На хвилі такого підйому вони почали атакувати Авдіївку. Однак зараз все погіршилось через невдачу в Авдіївці, а також через атаки території Росії українськими дронами.
Водночас в Росії триває передвиборча кампанія, і Владіміру Путіну важливо, щоб його прибічники не впали в депресію. Тоді вони на вибори взагалі не прийдуть,
– зазначив політтехнолог.
Прихильники опонентів Путіна – Катєріни Дунцової, Бориса Надєждіна – навпаки прийдуть голосувати, будуть псувати бюлетені та викладати це в соцмережі.
"Саме тому Кремлю потрібні такі "позитивні" приводи як нібито звільнення Залужного, щоб росіяни думали, що не тільки в них все погано, але й в Україні також", – впевнений Аббас Галлямов.
Що відбувається в Росії
- В березні 2024 року мають відбутися вибори президента Росії. Можливими конкурентами Владіміра Путіна, якого 29 січня зареєстрували кандидатом, могли б стати провінційна журналістка Катєріна Дунцова (її не допустили до виборів) та політик Борис Надєждін, які виступали за припинення війни в Україні.
- Також в Росії майже не щодня фіксуються прильоти дронів, які завдають ударів, зокрема по НПЗ Росії. Влучання відбулось по нафтопереробному терміналу в Ленінградській області, а також по нафтопереробному заводу в Туапсе. Також дрон впав на території на НПЗ в Ярославлі.
- Крім того, 30 січня в Росії трапився масштабний збій інтернету. Внаслідок цього почалися проблеми в роботі сервісів, застосунків. Імовірною причиною проблеми став збій у роботі DNSSEC (розширення системи безпеки доменних імен) у зоні RU.