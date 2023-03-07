Жданов назвал 2 способа, как можно освободить Запорожскую АЭС

Деоккупация всех территорий Украины – это заслуга украинских военных. Оккупанты ни из одного города не отступили по собственному желанию.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Запорожская АЭС тоже нужно будет освобождать силой.

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Грабеж россиян не прекращается

Олег Жданов объяснил, что украинские защитники применяли силу, чтобы выгнать россиян из нашей земли. Зато оккупанты себя проявляли только в грабеже.

Местные командиры, местные начальники, сами себя провозгласившие, грабят все, что можно ограбить, все, что можно украсть,

– подчеркнул он.

По его мнению, такая же ситуация и на территории Запорожской АЭС. Россияне обогащаются за счет постоянных краж украинского имущества.

"Они сейчас грабят, потом они будут завозить оборудование. Или этот процесс может продолжаться параллельно: одни машины везут оборудование, эти же машины могут вывозить оборудование, которое стояло до этого", – подчеркнул он.

По словам военного эксперта, враг еще получит свое.

Олег Жданов рассказал, как удастся освободить Запорожскую АЭС от оккупантов: смотрите видео

Вероятные планы деоккупации Запорожской АЭС

Олег Жданов рассказал, что украинская сторона не будет штурмовать и применять тяжелые вооружения на территории атомной станции.

"Мы даже не можем бороться с той русской артиллерией, которая сегодня ведет обстрелы Никополя, Марганца и вообще правого берега реки Днепр", – пояснил он.

ВСУ понимают риски применения артиллерии. Впрочем, это не значит, что украинская сторона не отвоюет свое.

Станция может быть освобождена двумя способами. Основной – это окружение станции и принуждение гарнизона к сдаче. В окружении, я думаю, долго они не продержатся,

– подчеркнул он.

Жданов добавил, что второй способ – это введение ССО ВСУ для зачистки станции от российских оккупантов. Такой план действий будет возможен при условии контроля украинскими военными территорий вокруг станции.

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