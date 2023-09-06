Хочу завершить начатое, – Дейнега опроверг сообщение, что уходит в отставку из Минобороны

В сети появилась информация, что трое заместителей бывшего министра обороны Украины написали заявления об отставке. Речь идет о Виталии Дейнеге, Андрее Шевченко и Владимире Гаврилове.

Однако Дейнега опроверг эту информацию. Он заявил, что "хочет завершить начатое в Минобороны".

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Дейнега опроверг, что уходит в отставку из Минобороны

Так, в сети распространяется информация, что Виталий Дейнега, Андрей Шевченко и Владимир Гаврилов уходят в отставку. На это отреагировал сам Дейнега.

По словам Дейнеги, его отставка стала бы для кого-то возможностью "ослабить одно из ключевых ведомств в государстве в свою пользу".

Я знаю, что определенное количество людей в этой стране хочет, чтобы это произошло. Потому что за эти полгода я стою костью в горле целому клубку очень разных интересов. Мне не раз угрожали: меня снимут, если не стану договороспособнее. Но я не планирую становиться и идти на компромиссы с совестью. Кадровой политикой МО занимаются не в телеграме. Так что думаю, что мы с новым министром как-то разберемся, и тогда я сам все сообщу. Думаю, что у нас обоих есть ожидания друг от друга. И нужно время, чтобы мы договорились или нет о них и общей стратегии,

– написал он.

Увольнение в Минобороны