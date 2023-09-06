Однак Дейнега заперечив цю інформацію. Він заявив, що "хоче завершити почате в Міноборони".

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Дейнега спростував, що йде у відставку з Міноборони

Так, у мережі шириться інформація, що Віталій Дейнега, Андрій Шевченко та Володимир Гаврилов йдуть у відставку. На це відреагував сам Дейнега.

За словами Дейнеги, його відставка стала б для когось можливістю "ослабити одне з ключових відомств в державі на свою користь".

Я знаю, що певна кількість людей в цій країні хоче, щоб це сталось. Бо за ці пів року я стою кісткою в горлі цілому клубку дуже різних інтересів. Мені не раз погрожували: мене знімуть, якщо не стану договороздатнішим. Але я не планую ставати і йти на компроміси з совістю. Кадровою політикою МО займаються не в телеграмі. Тож думаю, що ми з новим міністром якось розберемось, і тоді я сам все повідомлю. Думаю, що у нас обох є очікування одне від одного. І треба час, щоб ми домовились чи ні про них та спільну стратегію,

– написав він.

Звільнення у Міноборони