Укрзализныця потратила 200 миллионов гривен на опасные для пассажиров материалы

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную сделку на Укрзализныце. Предприятие потратило более 200 миллионов гривен на некачественные и опасные для пассажиров товары.
Речь идет о материалах для ремонта интерьера вагонов, приобретенных за государственные деньги. Они не соответствовали требованиям безопасности пассажирских перевозок.
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В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что сделку организовали еще в 2016 году представители хозобщества и нескольких аффилированных коммерческих структур.
Договор предусматривал, что победители тендера будут поставлять Укрзализныце материалы установленного стандарта для проведения ремонта пассажирских мест.Обратите внимание! В свою очередь государственному предприятию отгружали некачественные товары, в частности – из легковоспламеняющихся материалов.
Обыски у фигурантов схемы
Правоохранители провели обыски у участников схемы – дома и по месту работы. Там обнаружили техническую и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую их причастность к сделке.
Противоправное схема действовала на Укрзализныце / Фото СБУ
Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении организаторам сделки о подозрениях и избрании мер пресечения.
Хищение дизтоплива на Укрзализныце
Ранее СБУ задержала чиновников Укрзализныци, которые регулярно сливали из локомотивов 100 – 150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его.
Из-за этого предприятие ежемесячно терпело убытки на сумму около 50 тысяч долларов. В то же время нехватка горючего могла угрожать срывами перевозок по железной дороге.