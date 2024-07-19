Ужасная новость: власти Львова и области отреагировали на покушение на Фарион
Власти Львова отреагировали на покушение на общественного деятеля, языковеда Ирину Фарион.
Мэр Львова Андрей Садовый и руководитель областной военной администрации Максим Козицкий отметили, что медики делают все возможное, чтобы спасти Ирину Фарион.
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"Трудно что-то комментировать. Ужасная новость о покушении на убийство среди бела дня во Львове. Помолимся за здоровье госпожи Ирины! Медики делают все возможное", – написал Андрей Садовый.
Он отметил, что сейчас главное – спасти жизнь и найти злоумышленника!
Фарион в тяжелом состоянии
Руководитель ОВА Максим Козицкий отметил, что потерпевшая в тяжелом состоянии и находится в реанимации.
"К сожалению, это правда. Во Львове совершили покушение на языковеда и политика Ирину Фарион. По последним данным от медиков, Ирина Дмитриевна находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города. Она в реанимации. Ей оказывают всю необходимую помощь", – написал руководитель ОВА.
Также он отметил, что должно быть справедливое наказание за содеянное в отношении нападающего.
Что известно о покушении
- Покушение произошло сегодня около 19:30 во Львове. По данным Нацполиции, неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы.
- На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовщины. Принимаются меры для установления личности и задержания стрелка.