Ужасная статистика: в МВД озвучили цифры смертности на дорогах в 2020 году
4 ноября 2021 , 16:56Читати новину українською
Источник:Всеукраинский Форум Украина 30
Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что в течение 2020 года на украинских дорогах погибли 3554 человека. Всего за год погибли 7814 украинцев.
Глава МВД Украины Монастырский заявил, что эта статистика ужасна. Политик подчеркнул: его задача – снизить цифру.
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Снизить цифру смертности на дорогах, снизить цифру смертности от пожаров, от насильственных преступлений – это и будет тот показатель, который покажет различие и эффективность всех органов, которые работают в обеспечении безопасности,
– подчеркнул Монастырский.
Жуткая статистика
- В течение 2020 года на дорогах погибли 3554 человека.
- Жертвами пожаров стали 1728 людей.
- Кроме того, известно о 1201 погибшем на воде.
- Еще 1331 украинец стал жертвой насильственной смерти.
Статистика смертности на воде била рекорды
- Летом 2021 года статистика смертности на воде била жуткие рекорды. В частности, в июле спасатели сообщили, что количество жертв – на 100 человек больше, чем в этот же период в 2020 году.
- Люди пренебрегают правилами поведения в водоемах, и это приводит к трагическим последствиям.
- Спасатели рассказали, что чаще всего причиной смертей становится купание в необорудованных для этого местах и купание в состоянии алкогольного опьянения.