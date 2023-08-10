На Набережной в центре Киева произошло жуткое ДТП: дорогу перекрывали

В Киеве 10 августа на Набережном шоссе в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Из-за аварии возникла пробка в сторону моста Патона.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции. ДТП произошло недалеко от Пешеходного моста. Движение по шоссе было затруднено.

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Усложнение движения на Набережном шоссе от Почтовой площади в направлении моста Метро, в связи с ДТП. Учитывайте эту информацию при планировании своей поездки,

– призывали правоохранители.

На шоссе опрокинулся автомобиль

По кадрам, публикуемым очевидцами с места событий, можно увидеть последствия аварии. Ее причиной стала опрокидывание легкового автомобиля. В Нацполиции не сообщали о пострадавших в результате ДТП.

Из-за ДТП образовались пробки / Фото из телеграмм-каналов



На шоссе перевернулся автомобиль / Фото из телеграмм-каналов

На Набережном шоссе произошло ДТП: видео

К слову, в Николаевской области вблизи села Михайловка сегодня тоже произошла жуткая авария: столкнулась быстрая и легковая машина. К сожалению, есть погибшие, в том числе медицинский работник.