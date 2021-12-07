Ужасное ДТП под Черниговом: стало известно о состоянии пострадавших, среди которых есть ребенок
Источник:Черниговская ОГА
Все, кто пострадал в трагическом ДТП в Черниговской области, находятся в больницах в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть ребенок.
О состоянии пострадавших в смертельной аварии вблизи села Брусилов Черниговского района проинформировала пресс-служба Черниговской облгосадминистрации.
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Информация о пострадавших в ДТП под Черниговом
По состоянию на 12:00 7 декабря жертвами аварии и пострадавшими стали 20 человек.
Тринадцать человек погибли, семеро находятся в медицинских учреждениях Чернигова,
– говорится в сообщении.
В каких заведениях травмированные
- 5 человек – в городской больнице №2,
- 1 человек – в областной больнице,
- 1 – в областной детской больнице.
Все травмированные находятся в тяжелом состоянии. Из сообщения ОГА понятно, что среди пострадавших есть ребенок.
Родственников пострадавших, которые приехали или приедут из других населенных пунктов, разместят в Черниговской гостинице "Придеснянский".
К слову, в Черниговской ОГА создали оперативный штаб, который работает с родными погибших и пострадавшими.
Смертельное ДТП под Черниговом: что известно
- Утром 7 декабря маршрутка, которая двигалась из Борзны в Чернигов, столкнулась с грузовиком.
- Жертвами ДТП стали 13 человек. Из них 5, в том числе водитель автобуса – жители Борзнянской объединенной территориальной общины.
- По предварительной информации, аварию могли повлечь плохие погодные условия. Но есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и служб, которые должны обслуживать дорогу. Кроме этого, продолжается проверка технического состояния маршрутного автобуса.
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