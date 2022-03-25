Ужасные кадры пострадавших от обстрелов в Запорожской больнице

Запорожье стало главным убежищем для мирных жителей, выезжающих из Мариуполя. И именно здесь фиксируют самые страшные преступления России против мирного населения.

Особенно больно смотреть на самых младших пациентов – находящихся в запорожской детской больнице. Сообщается, что областная детская больница сейчас готова принять одновременно до 30 маленьких пациентов с тяжелыми травмами.

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Как выглядит больница в Запорожье

Окна учреждения здравоохранения забаррикадированы мешками с песком, а стекло заклеено липкой лентой, чтобы при взрыве во врачей, медсестер и пациентов не попали осколки.

Ужасные кадры из больницы в Запорожье / Фото Andre Liohn

С конца прошлой недели, когда первым мирным жителям удалось прорвать российскую военную осаду Мариуполя, больница приняла шестерых детей в тяжелом состоянии.

Ранее мы рассказывали, что в Запорожскую областную детскую больницу из Мариуполя эвакуировали двоих детей с осколочными ранениями.

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