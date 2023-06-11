Мины заплывают в дома и дворы: ужасные последствия взрыва ГЭС для херсонцев
У подрыва Каховской дамбы, кроме экологической опасности, есть и другие. Водой смыло множество российских боеприпасов и мин. Поэтому может увеличиться количество трагических случаев.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб" Роман Головня. По его словам, мины покрываются илом, из-за чего их становится еще сложнее обнаружить.
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С Каховского водохранилища утекло 62% его объема или 12,24 куб. км воды. Уровень воды в водохранилище уже 10,55 м, что делает невозможным набор воды для Запорожской АЭС.
Техногенная катастрофа со страшными последствиями
В результате подрыва Каховской ГЭС возникнут проблемы с водоснабжением для сотен населенных пунктов Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, он повлечет за собой невозможность функционирования Каховского магистрального канала и Северокрымского канала.
Это ужасная экологическая катастрофа. Проблемы с сельским хозяйством, затопление площадей или наоборот – отсутствие орошения. И я уже не говорю о пострадавшей природе и экологии в критическом состоянии. Недаром говорят, что это самая большая техногенная катастрофа в Европе за десятки лет,
– подчеркнул Роман Головня.
Еще одной большой проблемой является минная опасность. Боеприпасы, взрывчатку, минные поля с Левобережья Херсонщины смыло водой.
"Они плывут по течению. Они заплывают во дворы, дома, заводи, в камыши на дороги. Мины покрываются илом и отголосок этой катастрофы будут не одно десятилетие", – отметил Головня.
К сожалению, будут случаи, когда мины будут разрываться и гибнуть люди по всему руслу Днепра и территории, которая была затоплена.
Роман Головня о страшных последствиях подрыва Каховской ГЭС: смотреть видео
Подрыв Каховской ГЭС: последние новости
- Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что по расчетам специалистов глубина русла реки будет на уровне 6-7 метров. Уровень Каховского водохранилища на 11:00 утра 10 июня составил 10,31 метра.
- Тем временем российские оккупанты никак не помогают в эвакуации населения из Левобережья Херсонщины. Более того, они проводят фильтрационные средства и вывозят только тех, кто имеет российский паспорт. Отметим, что на Левобережье ситуация с затоплением гораздо больше, чем на Правобережье, которое контролирует Украина.
- В ГУР рассказали, что россияне раньше времени готовили теракт. Одним из многих свидетельств информация от коллаборанта Александра Талипова. Он связался с русскими военными и рассказали, что вроде бы полным составом вышли из островов. То есть, раньше готовились к уходу.