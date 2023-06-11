Мины заплывают в дома и дворы: ужасные последствия взрыва ГЭС для херсонцев

У подрыва Каховской дамбы, кроме экологической опасности, есть и другие. Водой смыло множество российских боеприпасов и мин. Поэтому может увеличиться количество трагических случаев.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб" Роман Головня. По его словам, мины покрываются илом, из-за чего их становится еще сложнее обнаружить.

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С Каховского водохранилища утекло 62% его объема или 12,24 куб. км воды. Уровень воды в водохранилище уже 10,55 м, что делает невозможным набор воды для Запорожской АЭС.

Техногенная катастрофа со страшными последствиями

В результате подрыва Каховской ГЭС возникнут проблемы с водоснабжением для сотен населенных пунктов Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, он повлечет за собой невозможность функционирования Каховского магистрального канала и Северокрымского канала.

Это ужасная экологическая катастрофа. Проблемы с сельским хозяйством, затопление площадей или наоборот – отсутствие орошения. И я уже не говорю о пострадавшей природе и экологии в критическом состоянии. Недаром говорят, что это самая большая техногенная катастрофа в Европе за десятки лет,

– подчеркнул Роман Головня.

Еще одной большой проблемой является минная опасность. Боеприпасы, взрывчатку, минные поля с Левобережья Херсонщины смыло водой.

"Они плывут по течению. Они заплывают во дворы, дома, заводи, в камыши на дороги. Мины покрываются илом и отголосок этой катастрофы будут не одно десятилетие", – отметил Головня.

К сожалению, будут случаи, когда мины будут разрываться и гибнуть люди по всему руслу Днепра и территории, которая была затоплена.

Роман Головня о страшных последствиях подрыва Каховской ГЭС: смотреть видео

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