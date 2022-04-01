Ужасные преступления россиян в Ирпене, филигранная работа артиллерии: видеодайджест 36 дня войны

В Генштабе Вооруженных Сил обнародовали видеодайджест 36-го дня борьбы украинцев с захватчиками. В ролике показали результаты преступлений россиян в Ирпене, а также успешную работу артиллерии.

В Генеральном штабе ВСУ кратко рассказали о главных событиях войны за 31 марта. В частности, обнародовали кадры с ужасающими последствиями преступлений россиян в освобожденном Ирпене.

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Видеодайджест 36 дня войны

Украинские защитники также показали на видео следующее:

военные ВСУ "денацифицировали" рашистов,

оккупанты уже самостоятельно фиксируют свои военные преступления против мирного населения Украины,

на Киевщине захватчики покидают позиции,

очередную атаку на гражданскую инфраструктуру, в частности ферму в Харьковской области,

обращение Владимира Зеленского к политикам и народам Бельгии, Нидерландов, Австрии,

село Слобода, что неподалеку от Чернигова, освободили от врага,

очередных "незнаек" взяли в плен холоднояровцы,

филигранную работу украинской артиллерии.

Кстати, в Генштабе утром 1 апреля сообщили, что Россия частично отводит войска из севера Киевской области к границе с Беларусью. Едут колонны с техникой, в том числе и разграбленной.

Видеодайджест 36 дня войны: смотрите видео