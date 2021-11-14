Ужасный смог укрыл столицу Индии: власти закрывают школы и просят людей работать дистанционно

Необычный инцидент произошел в Индии после фестиваля огней Дивали. В столице страны Нью-Дели стремительно ухудшилось состояние воздуха.

Примечательно, что Дивали символизирует очищение, победу света над тьмой. Однако привел он к результату совершенно противоположному.

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Мощный смог в Нью-Дели: что повлекло его и какие последствия

В Нью-Дели с понедельника, 15 ноября, на неделю закроют школы. Также на отдаленную работу отправят государственных служащих. Владельцев частного бизнеса власти просят по возможности сделать так же.

Зачем вводят эти ограничения? На этот раз причиной стал не коронавирус.

Дело в том, что в столице Индии стремительно возрос (в 20 раз) уровень загрязнения воздуха – город затянуло густым смогом.

А произошло это после того, как там был проведен традиционный масштабный фестиваль огней Дивали.

Конечно, свою роль сыграли и перенаселение города, и огромное количество транспорта и предприятий, но – количество сожженного на Дивали создало просто ужасный смог. Фестиваль, символизирующий победу света над тьмой, к сожалению, едва ли не ежегодно приводит к совершенно противоположному результату.

Смог в Нью-Дели: смотрите фото ANI и PTI