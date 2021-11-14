Примітно, що Дівалі символізує очищення, перемогу світла над темрявою. Однак призвів він до результату цілком протилежного.

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Потужний смог у Нью-Делі: що спричинило с та які наслідки

У Нью-Делі від понеділка, 15 листопада, на тиждень закриють школи. Також на віддалену роботу відправлять державних службовців. Власників приватного бізнесу влада просить за можливості зробити так само.

Навіщо вводять ці обмеження? Цього разу причиною став не коронавірус.

Річ у тім, що у столиці Індії стрімко зріс (у 20 разів) рівень забруднення повітря – місто затягнуло густим смогом.

А сталося це після того, як там провели традиційний масштабний фестиваль вогнів Дівалі.

Звісно, свою роль зіграли й перенаселення міста, і велетенська кількість транспорту та підприємств, але – кількість спаленого на Дівалі створила просто жахливий смог. Фестиваль, який символізує перемогу світла над темрявою, на жаль, чи не щорічно призводить що цілком протилежного результату.

Смог у Нью-Делі: дивіться фото ANI та PTI

Зверніть увагу: дим почав псувати повітря в Індії ще 10 днів тому, якраз після того, як місцеві мешканці на святкуваннях масово порушували заборону на феєрверки. Але саме зараз досяг небезпечного для життя рівня.