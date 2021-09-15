Ужасный взрыв в Днепре: появилось видео с места происшествия
Источник:24 канал
В Днепре 15 сентября произошел теракт, в результате которого погибли 2 человека – пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на Днепропетровщине и ветеран АТО. В сети обнародовали видео с места взрыва.
Трагический инцидент, который привел к жертвам, произошел на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре примерно в 9:00.
Узнайте больше В Днепре взорвался автомобиль: все, что известно о смертельном теракте – фото, видео
Видео с места взрыва авто в Днепре
В сети появилось видео, на которых заметно, как горит машина, а в небо поднимается густой черный дым. Кроме того, видно, как спасатели тушат возгорание и кадры последствий пожара.
Сейчас на месте инцидента продолжают работать следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Взрыв авто в Днепре: что известно
- Утром 15 сентября в Днепре взорвалась машина Nissan Primera. От ударной волны в соседнем доме выбило окна.
- В результате 2 человека, которые были в машине, погибли. Жертвами стала пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.
- В полиции по факту взрыва открыли уголовное производство по статье о террористическом акте.