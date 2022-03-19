Уже 12 государств оказали гуманитарную помощь Мариуполю
Источник:Мариупольский городской совет
Оккупанты с начала войны атакуют Мариуполь и убивают мирных жителей. Новые спутниковые снимки показывают разрушения, нанесенные хаотической российской бомбардировкой.
С момента блокады Мариуполя начался сбор гуманитарного груза с самым необходимым для жителей города. К этому времени собрали 200 тонн гуманитарной помощи, а к помощи уже присоединилось 12 стран.
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Часть гуманитарного груза планируется отправить в Мариуполь, другая часть – пойдет на помощь приехавшим в Запорожье мариупольцам.
Список государств, которые оказали гуманитарную помощь мариупольцам через Центр поддержки МСБ:
- Великобритания
- Грузия
- Польша
- Германия
- Латвия
- Нидерланды
- Косово
- Турция
- Канада
- США
- ОАЭ
- Норвегия
Отметим, что украинские защитники героически удерживают оборону Мариуполя. Более того, они наносят большие потери врагу.
Наши воины совершили рейд по вражескому командному пункту и тыловому пункту управления. Во время этого уничтожили склады с боеприпасами, офицерский состав врага и взвод пехоты.
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