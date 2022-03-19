Уже 12 государств оказали гуманитарную помощь Мариуполю

Оккупанты с начала войны атакуют Мариуполь и убивают мирных жителей. Новые спутниковые снимки показывают разрушения, нанесенные хаотической российской бомбардировкой.

С момента блокады Мариуполя начался сбор гуманитарного груза с самым необходимым для жителей города. К этому времени собрали 200 тонн гуманитарной помощи, а к помощи уже присоединилось 12 стран.

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Часть гуманитарного груза планируется отправить в Мариуполь, другая часть – пойдет на помощь приехавшим в Запорожье мариупольцам.

Список государств, которые оказали гуманитарную помощь мариупольцам через Центр поддержки МСБ:

Великобритания

Грузия

Польша

Германия

Латвия

Нидерланды

Косово

Турция

Канада

США

ОАЭ

Норвегия

Отметим, что украинские защитники героически удерживают оборону Мариуполя. Более того, они наносят большие потери врагу.

Наши воины совершили рейд по вражескому командному пункту и тыловому пункту управления. Во время этого уничтожили склады с боеприпасами, офицерский состав врага и взвод пехоты.

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