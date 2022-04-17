Уже 20 300 мертвых оккупантов: потери врага по состоянию на 17 апреля

Генштаб ВСУ продолжает радовать украинцев потерями врага – цифра перевалила за 20 300 погибших россиян и тысячи единиц техники.

Общие боевые потери оккупантов за 53 дня циничной войны России против Украины колоссальны. Данные оперативно уточняются и регулярно обновляются.

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Личный состав российского войска уже уменьшился на 20 300 оккупантов – именно столько ликвидировали украинские защитники.

Потери техники россиян

Танки – 773 единицы;

Боевые бронированные машины – 2 002 единицы;

Артиллерийские системы – 376 единиц;

РСЗО – 127 единиц;

Средства ПВО – 66 единиц;

Самолеты – 165 единиц;

Вертолеты – 146 единиц;

Автомобильная техника – 1 471 единица;

Корабли / катера – 8 единиц;

Цистерны с ГСМ – 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 единиц;

Специальная техника – 27 единиц;

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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