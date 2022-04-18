Уже 205 детей погибло в Украине из-за вторжения России
18 апреля 2022 , 08:35Читати новину українською
Источник:Офис Генпрокурора
С начала полномасштабной войны России против Украины уже погибли 205 детей. Еще 362 ребенка ранены.
По данным ювенальных прокуроров, в целом в результате российского вторжения состоянием на 18 апреля пострадали больше 567 маленьких украинцев.
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Цифры могут быть большими
В Офисе Генпрокурора объясняют, что такие цифры не окончательные, так как продолжается сбор информации в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадавших детей:
- Донецкая область – 117;
- Киевская – 107;
- Харьковская – 91;
- Черниговская – 54;
- Херсонская – 43;
- Николаевская – 40;
- Луганская – 36;
- Запорожская – 23;
- Киев – 16;
- Сумская – 16;
- Житомирская – 15.
Из-за бомбардировок и обстрелов российские оккупанты повредили 1 018 учебных заведений, из них 95 – полностью разрушены.
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