Уже 205 детей погибло в Украине из-за вторжения России

С начала полномасштабной войны России против Украины уже погибли 205 детей. Еще 362 ребенка ранены.

По данным ювенальных прокуроров, в целом в результате российского вторжения состоянием на 18 апреля пострадали больше 567 маленьких украинцев.

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Цифры могут быть большими

В Офисе Генпрокурора объясняют, что такие цифры не окончательные, так как продолжается сбор информации в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадавших детей:

Донецкая область – 117;

Киевская – 107;

Харьковская – 91;

Черниговская – 54;

Херсонская – 43;

Николаевская – 40;

Луганская – 36;

Запорожская – 23;

Киев – 16;

Сумская – 16;

Житомирская – 15.

Из-за бомбардировок и обстрелов российские оккупанты повредили 1 018 учебных заведений, из них 95 – полностью разрушены.

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