Уже 225 детей погибли из-за нападения России на Украину
Источник:Офис генпрокурора
Из-за вооруженной агрессии России против Украины страдают невинные люди и, к сожалению, украинские дети. На 8 мая от рук россиян уже погибли 225 детей.
Ювенальные прокуроры сообщили, что в общей сложности пострадали от российской агрессии более 638 детей в Украине. Кроме погибших еще 413 детей ранили российские оккупанты.
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В каких регионах больше всего пострадавших детей
Донецкая область – антилидер по количеству пострадавших детей. Здесь таких, к сожалению, аж 139. Дальше за ней следует Киевщина – 116. В Харьковской области пострадало 98 детей, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 42, Запорожской – 28, Сумской – 17, в городе Киеве – 16, Житомирской области – 15.
Прокуроры предупреждают, что устанавливают еще количество пострадавших там, где продолжаются активные боевые действия и на временно оккупированных и освобожденных территориях. Поэтому такие цифры не окончательны.
Пострадавшие дети и уничтоженные школы
По сообщению ювенальных прокуроров, один из трагических случаев с детьми произошел 7 мая. Российские оккупанты обстреляли город Приволье Северодонецкого района Луганской области. В результате погибли двое мальчиков 11 и 14 лет. Также получили ранения из-за этого две девочки 8 и 12 лет.
Кроме того, подлый враг еще и разрушает инфраструктуру Украины. Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженных сил России в украинских городах и селах получили повреждения 1635 учебных заведений. При этом 126 из них вражеские снаряды полностью разрушили.
Последние обстрелы
- Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что от авиаудара, который россияне нанесли по школе в Белогоровке Луганской области, предварительно погибли 60 человек. Они, к сожалению, очутились под завалами.
- Также 7 мая появилась хорошая новость из "Азовстали". Ирина Верещук сообщила, что украинским властям удалось завершить первую часть плана эвакуации гражданских с предприятия. С территории завода вывезли всех женщин, детей и пожилых людей. Мариуполь при этом заблокирован, на предприятии продолжаются тяжелые бои.
- Российские оккупационные войска 7 мая обстреляли село Коробочкино Чугуевского района Харьковской области. Из-за этого подлого обстрела есть жертва. Вражеский снаряд попал в частный дом. В результате погибла 28-летняя девушка.
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