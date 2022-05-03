Уже 9 погибших за сутки: россияне беспощадно лупят по Донецкой области
Источник:Донецкая ОВА
Российские оккупанты не прекращают обстреливать Донецкую область. Только за сутки в результате вражеских обстрелов погибли девять человек.
Авиация врага бомбит Авдеевку
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о последствиях обстрелов российских военных. По его словам, под огнем врага, который стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, оказалась Авдеевка.
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Кириленко сообщил, что оккупанты ночью применили "Грады" на этом направлении. Утром 3 мая Авдеевку снова бомбит российская авиация.
Как сообщил глава Донецкой ОВА, под ударом жилмассив в центральной части города.
По предварительным данным, известно о по меньшей мере троих погибших и двоих раненых. В результате обстрела повреждены 8 домов.
Последствия обстрелов Донецкой области / Фото Донецкая ОВА
Еще 6 погибших в Угледаре и Лимане
Войска агрессора также совершили обстрелы Угледара и Лимана. Кириленко рассказал, что в результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, которые шли за питьевой водой.
Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана. По словам главы Донецкой ОВА, под вражеским огнем 3 мая – Очеретинская община. Информацию о жертвах и разрушениях уточняют.
Последние новости с Донбасса: коротко
После того, как армия России потерпела фиаско на Севере, они сосредоточили силы на Востоке и Юге. Активные бои на Донбассе продолжаются по всему фронту.
Только за минувшие сутки российские военные обстреляли 10 городов и сел в Донецкой области. Они били из "Градов", танков и ракет.
По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, оккупанты на отрезках Донецкого направления осуществляют перегруппировку.
Вместе с тем, оккупанты несут немалые потери. В частности, в течение одной недели украинские воины в ООС уничтожили:
- 45 танков;
- 43 артиллерийских системы;
- 4 единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники;
- 6 боевых специальных машин;
- 3 единицы специальной инженерной техники;
- 68 единиц автомобильной техники;
- 8 топливозаправщиков;
- 4 зенитных установки врага.
В МВД Украины считают, что президент России Владимир Путин 9 мая может объявить о присоединении ОРДЛО. Причина в том, что российским властям нужно продемонстрировать народу хоть какую-то "победу" в войне против Украины.
О том, что Россия попытается "присоединить" Донбасс к своему составу уже в мае, сообщили в разведке США. Оккупанты якобы готовят очередной псевдореферендум.
По данным источников 24 канала, Путин может объявить об аннексии Донбасса 11 мая.
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