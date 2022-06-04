Уже без длиннющих колонн, – командир ОТУ "Север" рассказал, как оккупанты сменили тактику

В начале вторжения России оккупанты заходили на Север огромными колоннами и совсем не готовились к бою. Теперь они изменили тактику.

Из-за такой стратегии захватчики и получили жесткий ответ в феврале – марте. Об этом рассказал бригадный генерал Дмитрий Красильников, командир ОТУ "Север".

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Теперь тактика кафиров другая

Сейчас россияне не выстраиваются длиннющими колоннами. Командир отметил, что они пытаются действовать ротными и взводными группами по разным направлениям. Преимущественно по полевым дорогам или вовсе не по дорогам.

То есть тактику они изменили,

– констатировал Красильников.

Разница между боевиками из Донбасса и российскими военными

Также он рассказал, что бои вели с наемниками из квазиреспублика на Донбассе. При этом порой им было труднее противостоять, чем подразделениям регулярных сил России. По словам Красильникова, у российских захватчиков мотивация. Они считают себя даже не второй, а первой армией мира.

Однако боевики четче понимали серьезность ВСУ, потому готовились тщательно.

Какая ситуация на Севере

В последние недели оккупанты активно обстреливают территорию Сумской и Черниговской областей. Ракеты улетают с территории приграничных регионов России. К примеру, 3 июня на Сумщине было 8 прилетов из минометов возле Старикового. Затем 5 взрывов прогремели у поселка Шалыгине.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что после 4 утра 4 июня на территории области работал вражеский самолет. Слышали 4 на территории Сумского района.

Российские кафиры укрепляют свои позиции у границы с Сумской и Черниговской областями. Они перемещают туда свои войска. Поэтому эксперты оценивают вероятность повторного наступления на Севере.

Власти Киева подчеркнули, что угроза нападения на столицу будет сохраняться до конца войны . Однако для повторного наступления врагу нужно создать большую группировку войск, враг не сможет этого сделать быстро.

Советник главы ОП Алексей Арестович исключает вероятность наземного наступления россиян Сумской области.

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