Уже почти 12 тысяч убитых: какие потери России на 12 день войны
8 марта 2022 , 09:13Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Россия цинично атакует Украину уже 12-й день подряд. Враг потерял около 12 тысяч человек и сотни техники.
В ВСУ подсчитали потери с 24 февраля по 7 марта. Однако отметили, что данные уточняются, ведь подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Общие боевые потери России
- Личный состав – около 12 тысяч человек.
- Танки – 303.
- Боевые бронированные машины – 1036.
- Артиллерийские системы – 120.
- Реактивные системы залпового огня – 56.
- Средства противовоздушной обороны – 27
- Самолеты – 48.
- Вертолеты – 80.
- Автомобильная техника – 474.
- Корабли/катера – 3.
- Цистерны с горюче-смазочными материалами – 60.
- Беспилотники оперативно-тактического уровня – 7.
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