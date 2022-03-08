Уже почти 12 тысяч убитых: какие потери России на 12 день войны

8 марта 2022 , 09:13
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Источник:

Сухопутные войска ВСУ

Россия цинично атакует Украину уже 12-й день подряд. Враг потерял около 12 тысяч человек и сотни техники.

В ВСУ подсчитали потери с 24 февраля по 7 марта. Однако отметили, что данные уточняются, ведь подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Общие боевые потери России

  • Личный состав – около 12 тысяч человек.
  • Танки – 303.
  • Боевые бронированные машины – 1036.
  • Артиллерийские системы – 120.
  • Реактивные системы залпового огня – 56.
  • Средства противовоздушной обороны – 27
  • Самолеты – 48.
  • Вертолеты – 80.
  • Автомобильная техника – 474.
  • Корабли/катера – 3.
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами – 60.
  • Беспилотники оперативно-тактического уровня – 7.

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Автор: Тетяна Пасічник