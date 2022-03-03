Уже более 900 тысяч украинских детей и женщин эвакуировали Укрзализныцей: расписание рейсов

3 марта 2022 , 22:32
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Источник:

Укрзализныця

За первую неделю российско-украинской войны Укрзализныцей эвакуировали более 900 тысяч детей и женщин.

Людей забирают из мест, где идут боевые действия. Эвакуационные поезда курсируют ежедневно.

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Расписание на 4 марта

Рейсы по станции Киев:

  • 01:56 – № 17 Ужгород – Харьков
  • 04:02 – № 21 Харьков – Трускавец
  • 04:21 – № 150 Черновцы – Полтава
  • 04:21 – № 130 Ворохта – Кременчуг
  • 04:36 – № 1 Ивано-Франковск – Константиновка
  • 05:38 – № 138 Краматорск – Хмельницкий
  • 09:00 – № 959/960 Киев – Ужгород
  • 09:00 – № 705 Дарница – Львов
  • 06:23 – № 142 Львов – Лиман
  • 06:23 – № 114 Львов – Лиман
  • 10:00 – № 715 Дарница – Львов
  • 11:50 – № 738 Киев – Запорожье
  • 12:06 – № 45 Ужгород – Краматорск
  • 13:34 – № 114/142 Лиман – Львов
  • 14:07 – № 749 Киев-Ивано – Франковск
  • 14:07 – № 749 Киев – Львов
  • 14:25 – № 769 Киев – Каменец-Подольский
  • 15:02 – № 55 Киев – Рахов
  • 17:12 – № 13 Киев – Солотвино
  • 17:42 – № 792 Киев – Кременчуг
  • 17:42 – № 790 Киев – Кропивницкий
  • 18:30 – № 81 Киев – Ужгород
  • 18:48 – № 67 Киев – Варшава
  • 19:06 – № 44 Киев – Ивано-Франковск
  • 19:48 – № 95 Киев – Рахов
  • 20:05 – № 29 Киев – Ужгород
  • 20:12 – № 49 Киев – Трускавец
  • 20:21 – № 59 Киев – Чоп
  • 20:21 – № 57 Киев – Ворохта
  • 21:07 – № 38 Киев – Запорожье
  • 21:15 – № 105 Киев – Одесса
  • 21:22 – № 97 Киев – Ковель
  • 21:28 – № 76 Киев – Кривой Рог
  • 22:03 – № 130 Кременчуг – Ворохта
  • 22:03 – № 149 Полтава – Черновцы
  • 22:03 – № 209 Харьков – Черновцы
  • 22:10 – № 17 Харьков – Ужгород
  • 22:22 – № 7 Киев – Черновцы
  • 22:37 – № 91 Киев – Львов
  • 22:47 – № 46 Краматорск – Ужгород
  • 22:58 – № 907 Киев – Краматорск
  • 23:05 – № 80 Киев – Днепр
  • 23:18 – № 138 Хмельницкий – Краматорск
  • 23:46 – № 771 Киев – Хмельницкий
  • 23:59 – № 139 Киев – Каменец-Подольский

Рейсы по ст. Харьков:

04:11 – № 114 Лиман – Львов
04:11 – № 142 Лиман – Львов
11:33 – № 1 Ивано-Франковск – Константиновка
12:25 – № 209 Харьков – Черновцы
12:36 – № 46 Краматорск – Ужгород
14:39 – № 114, 142 Львов – Лиман
17:00 – № 723 Харьков – Львов
15:09 – № 17 Харьков – Ужгород
19:27 – № 795 Харьков – Днепр
21:08 – № 2 Константиновка – Ивано-Франковск
21:43 – № 7 Харьков – Одесса
22:40 – № 45 Ужгород – Краматорск

Рейсы по ст. Днепр:

05:00 – № 38 Киев – Запорожье
06:23 – № 796 Днепр – Харьков
09:27 – № 6 Рахов – Запорожье
09:54 – № 738 Запорожье – Киев
14:26 – № 41 Днепр – Трускавец
16:39 – № 6 Запорожье – Рахов
19:07 – № 738 Киев – Запорожье

Рейсы по ст. Запорожье:

08:16 – № 738 Запорожье – Киев
11:07 – № 006 Рахов – Запорожье
12:20 – № 120 Запорожье – Львов
14:45 – № 005 Запорожье – Рахов
19:47 – № 072 Запорожье – Киев
20:37 – № 068 Запорожье – Львов
21:38 – № 038 Запорожье – Киев
22:26 – № 068 Львов – Запорожье

Рейсы по ст. Винница:

00:28 – № 105 Киев – Одесса
00:58 – № 078 Одесса – Ковель
01:05 – № 041 Днепр – Трускавец
02:35 – № 771 Киев – Хмельницкий
03:42 – № 060 Чоп – Киев
03:42 – № 058 Ворохта – Киев
03:54 – № 106 Одесса – Киев
04:31 – № 081 Ужгород – Киев
04:42 – № 050 Трускавец – Киев
05:46 – № 086 Запорожье – Львов
06:03 – № 056 Рахов – Киев
06:47 – № 770 Каменец – Подольский-Киев
06:54 – № 021 Харьков – Трускавец
09:16 – № 138 Лиман – Хмельницкий
10:23 – № 070 Запорожье – Львов
16:41 – № 772 Хмельницкий – Киев
17:20 – № 769 Киев – Каменец-Подольский
17:43 – № 086 Львов – Запорожье
18:07 – № 055 Киев – Рахов
19:42 – № 138 Хмельницкий – Лиман
20:50 – № 716 Львов – Киев
21:45 – № 081 Киев – Ужгород
22:32 – № 042 Трускавец – Днепр
23:17 – № 049 Киев – Трускавец
23:26 – № 057 Киев – Ворохта
23:26 – № 059 Киев – Чоп
23:53 – № 022 Трускавец – Харьков

В дополнение к указанным регулярным рейсам, запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего следования и Интерсити+:

  • 4 рейса из Харькова во Львов;
  • 2 рейса из Лимана в Ужгород;
  • Дополнительные рейсы Запорожье – Львов, Днепр – Львов, Кривой Рог – Львов, Одесса – Ужгород.

Электрички:

  • из Харькова во Львов с пересадкой по Хмельницкому;
  • из Житомира во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики определят непосредственно на вокзалах, учитывая динамику.

Автор: Ольга Музика