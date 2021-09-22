"Уже были аналогичные преступления": Шабунин назвал имя подозреваемого в поджоге его дома

Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что знает, кто поджег его дом летом 2020 года. По словам антикоррупционера, к поджогу причастен тот же человек, который поджег авто журналистов "Схем".

Шабунин убежден, что к поджогу причастен Кирилл Барихашвили. Антикоррупционер сказал, что для подтверждения этого нужно было проверить месторасположение телефона подозреваемого.

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Как пояснил Виталий Шабунин, преступник был у дома главы ЦПК за несколько дней до поджога и собственно в ночь поджога.

Чтобы выяснить это, правоохранителям нужно было всего лишь пробить его телефон. Правда, элементарное следственное действие – проверить пребывание обвиняемого в поджоге (автомобиля журналистов-расследователей) на месте совершения аналогичного преступления?

– написал антикоррупционер.

Он отметил, что не верит, что нацполиция или прокуратура "случайно не сделала такой элементарной сверки". Также Шабунин обвинил экс-главу МВД Арсена Авакова и генпрокурора Ирину Венедиктову в профнепригодности и оставил номер своей банковской карты "для донатов".

"Как вы понимаете, крышевание правоохранителями этих преступников, развязывает руки всем следующим: как заказчикам, так и исполнителям. А чего им бояться? Наказать их силовики Зеленского все равно не хотят или не способны", – подытожил Шабунин.

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Поджог дома Виталия Шабунина: главное

В ночь на 23 июля неизвестные подожгли дом Виталия Шабунина. Самого главы ЦПК с женой и детьми в то время не было, а родителей спасла соседка, которая поздно возвращалась с работы.

Шабунин заявил, что у входа в дом прогремел взрыв. Впрочем он сразу исключил вероятность взрыва газа. По его словам, 2 недели перед этим газовая служба проверила счетчик и все соединения в доме.

Полиция открыла уголовное производство за умышленное уничтожение имущества. Впрочем активист не согласен с такой квалификацией. Он настаивает, что это было покушение на убийство.

Полный текст публикации Виталия Шабунина:

Мой дом сжег человек (с сообщниками), обвиняемый в поджоге редакционного авто "Схем" – Кирилл Барихашвили. Чтобы выяснить это правоохранителями нужно было всего лишь пробить его телефон: преступник был у моего дома за несколько дней до поджога и собственно в ночь поджога.

Правда, элементарное следственное действие – проверить пребывание обвиняемого в поджоге (авто журналистов-расследователей) на месте совершения аналогичного преступления? Не верю, что нацполиция/прокуратура случайно не сделала такой элементарной сверки.

Arsen Avakov, поскольку это свидетельство вашей, как минимум, профнепригодности, было бы честно, чтобы вы компенсировали убытки от поджога. Irina Venediktova, вас это тоже касается. И, конечно, компенсация убытков касается и Владимира Зеленского, который несет политическую ответственность за, как минимум, профнепригодность обоих персонажей выше.

Как вы понимаете, крышевание правоохранителями этих преступников, развязывает руки всем следующим: как заказчикам, так и исполнителям. А чего им бояться? Наказать их силовики Зеленского все равно не хотят/не способны.