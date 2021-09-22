Шабунін переконаний, що до підпалу причетний Кирило Баріхашвілі. Антикорупціонер сказав, що для підтвердження цього потрібно було перевірити місцерозташування телефона підозрюваного.

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Як пояснив Віталій Шабунін, злочинець був біля будинку глави ЦПК за кілька днів до підпалу і власне в ніч підпалу.

Щоб з'ясувати це, правоохоронцями потрібно було усього лише пробити його телефон. Правда, елементарна слідча дія – перевірити перебування обвинуваченого в підпалі (автомобіля журналістів-розслідувачів) на місці вчинення аналогічного злочину?,

– написав антикорупціонер.

Він наголосив, що не вірить, що нацполіція чи прокуратура "випадково не зробила такої елементарної звірки". Також Шабунін звинуватив ексочільника МВС Арсена Авакова та генпрокурорку Ірину Венедіктову у профнепридатності та залишив номер своєї банківської картки "для донатів".

"Як ви розумієте, кришування правоохоронцями цих злочинців, розв'язує руки всім наступним: як замовникам, так і виконавцям. А чого їм боятися? Покарати їх силовики Зеленського все одно не хочуть або не спроможні", – підсумував Шабунін.

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Підпал будинку Віталія Шабуніна: головне

У ніч проти 23 липня невідомі підпалили будинок Віталія Шабуніна. Самого голови ЦПК з дружиною й дітьми в той час не було, а батьків урятувала сусідка, яка пізно поверталася з роботи.

Шабунін заявив, що біля входу в будинок пролунав вибух. Втім він одразу виключив імовірність вибуху газу. За його словами, 2 тижні перед цим газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання в домі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за умисне знищення майна. Втім активіст не згоден з такою кваліфікацією. Він наполягає, що це був замах на вбивство.

Повний текст публікації Віталія Шабуніна:

Мій будинок спалив чоловік (зі спільниками), обвинувачений у підпалі редакційного авто "Схем" – Кирило Баріхашвілі. Щоб з'ясувати це правоохоронцями потрібно було усього лише пробити його телефон: злочинець був біля мого будинку за кілька днів до підпалу і власне в ніч підпалу.

Правда, елементарна слідча дія – перевірити перебування обвинуваченого в підпалі (авто журналістів-розслідувачів) на місці вчинення аналогічного злочину? Не вірю, що нацполіція/прокуратура випадково не зробила такої елементарної звірки.

Arsen Avakov, оскільки це свідчення вашої, як мінімум, профнепридатності, було б чесно, щоб ви компенсували збитки від підпалу. Irina Venediktova, вас це теж стосується. І, звичайно, компенсація збитків стосується і Володимира Зеленського, який несе політичну відповідальність за, як мінімум, профнепридатність обох персонажів вище.

Як ви розумієте, кришування правоохоронцями цих злочинців, розв’язує руки всім наступним: як замовникам, так і виконавцям. А чого їм боятися? Покарати їх силовики Зеленського все одно не хочуть / не спроможні.