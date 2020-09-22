Пожежа в будинку Шабуніна виникла через підпал: з'явились результати експертизи
Причиною пожежі в будинку голови правління та співзасновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна став умисний підпал. Такими є висновки експертизи правоохоронців.
У документі мовиться, що пожежа почалась із ґанку будинку активіста. Про це Віталій Шабунін написав на своїй фейсбук-сторінці.
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Висновки експертизи
За словами Шабуніна, він не має права розголошувати деталі матеріалів Нацполіції. Водночас він натякнув, що до їхньої експертизи в нього претензій немає.
Підпал здійснювався у спосіб, який залишав мінімальні шанси на порятунок людей в будинку. Господнє чудо, що сусідка посеред ночі не спала,
– зазначив активіст.
Він також додав, що ні виконавців, ні, тим більше, замовників злочину не знайдено.
"Для виникнення стійкого полум'яного горіння був використаний інтенсифікатор процесу горіння, легкозаймиста рідина – бензин, дизельне паливо або газ", – мовиться в експертному висновку.
Підпал будинку Віталія Шабуніна: що треба знати
- У ніч проти 23 липня невідомі підпалили будинок Віталія Шабуніна. Самого голови ЦПК з дружиною й дітьми в той час не було, а батьків урятувала сусідка, яка пізно поверталася з роботи.
- Шабунін заявив, що біля входу в будинок пролунав вибух. Втім він одразу виключив імовірність вибуху газу. За його словами, 2 тижні перед цим газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання в домі.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за умисне знищення майна. Втім активіст не згоден з такою кваліфікацією. Він наполягає, що це був замах на вбивство.