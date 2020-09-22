Причиною пожежі в будинку голови правління та співзасновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна став умисний підпал. Такими є висновки експертизи правоохоронців.

У документі мовиться, що пожежа почалась із ґанку будинку активіста. Про це Віталій Шабунін написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Висновки експертизи

За словами Шабуніна, він не має права розголошувати деталі матеріалів Нацполіції. Водночас він натякнув, що до їхньої експертизи в нього претензій немає.

Підпал здійснювався у спосіб, який залишав мінімальні шанси на порятунок людей в будинку. Господнє чудо, що сусідка посеред ночі не спала,

– зазначив активіст.

Він також додав, що ні виконавців, ні, тим більше, замовників злочину не знайдено.

"Для виникнення стійкого полум'яного горіння був використаний інтенсифікатор процесу горіння, легкозаймиста рідина – бензин, дизельне паливо або газ", – мовиться в експертному висновку.

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