Підпал відбувався в такий спосіб, щоб були трупи, – Шабунін про пожежу у власному домі
Віталію Шабуніну 23 липня підпалили будинок. Голова Центру протидії корупції каже, що метою підпалу було вбивство батьків. Навіщо – остаточної версії у Шабуніна поки нема.
Експертиза підтвердила, що це був підпал
Експертиза підтвердила, що будинок борця з корупцією згорів саме через навмисний підпал. Про це Шабунін розповів в інтерв'ю "Українській правді".
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Підпал відбувався в такий спосіб, щоб там були трупи, щоб батьки згоріли. Тому що ті, хто це робили, не могли не знати, що нас немає в домі, машини немає в дворі. Ціль була конкретно, щоб були трупи і щоб був не мій труп. І ми намагаємося проаналізувати: навіщо, який мотив,
– сказав Шабунін.
Одна з версій – показати, що Україна взагалі не може захистити своїх активістів. "Тобто, це посилення наративу російського про Україну. Де, пробачте, СБУ?" – зазначив Шабунін.
Виконавців злочину поки не знайшли
Наразі жодних виконавців злочину не знайдено. У Шабуніна потенційних замовників – цілий список.
В кого більше в голові клямки – в Коломойського чи в Бахматюка? Чи в Ахметова по "Роттердаму"? Чи в ОАСКу, чи в сбушників? Чи в Авакова? Хто з них більш хворий на голову? Важко скласти пріоритетність,
– розповів голова ЦПК.
Шабуніну назбирали 42 тисячі доларів
За кілька місяців, які минули після підпалу, небайдужі надіслали голові ЦПК 42 тисячі доларів. Шабунін зазначив, що така людська підтримка мотивує. Та й навіть у підпалі власної домівки активіст знайшов плюси: каже, для дітей треба було добудувати одну кімнату. Тепер коли немає даху – можна подумати і про мансарду.
Коротко про підпал будинку Віталія Шабуніна
- У ніч проти 23 липня невідомі підпалили будинок Віталія Шабуніна. Самого голови ЦПК з дружиною й дітьми в той час не було, а батьків урятувала сусідка, яка пізно поверталася з роботи.
- Шабунін заявив, що біля входу в будинок пролунав вибух. Втім він одразу виключив імовірність вибуху газу. За його словами, 2 тижні перед цим газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання в домі.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за умисне знищення майна. Втім активіст не згоден з такою кваліфікацією. Він наполягає, що це був замах на вбивство.