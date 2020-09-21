Віталію Шабуніну 23 липня підпалили будинок. Голова Центру протидії корупції каже, що метою підпалу було вбивство батьків. Навіщо – остаточної версії у Шабуніна поки нема.

Експертиза підтвердила, що це був підпал

Експертиза підтвердила, що будинок борця з корупцією згорів саме через навмисний підпал. Про це Шабунін розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Підпал відбувався в такий спосіб, щоб там були трупи, щоб батьки згоріли. Тому що ті, хто це робили, не могли не знати, що нас немає в домі, машини немає в дворі. Ціль була конкретно, щоб були трупи і щоб був не мій труп. І ми намагаємося проаналізувати: навіщо, який мотив,

– сказав Шабунін.

Одна з версій – показати, що Україна взагалі не може захистити своїх активістів. "Тобто, це посилення наративу російського про Україну. Де, пробачте, СБУ?" – зазначив Шабунін.

Виконавців злочину поки не знайшли

Наразі жодних виконавців злочину не знайдено. У Шабуніна потенційних замовників – цілий список.

В кого більше в голові клямки – в Коломойського чи в Бахматюка? Чи в Ахметова по "Роттердаму"? Чи в ОАСКу, чи в сбушників? Чи в Авакова? Хто з них більш хворий на голову? Важко скласти пріоритетність,

– розповів голова ЦПК.

Шабуніну назбирали 42 тисячі доларів

За кілька місяців, які минули після підпалу, небайдужі надіслали голові ЦПК 42 тисячі доларів. Шабунін зазначив, що така людська підтримка мотивує. Та й навіть у підпалі власної домівки активіст знайшов плюси: каже, для дітей треба було добудувати одну кімнату. Тепер коли немає даху – можна подумати і про мансарду.

Коротко про підпал будинку Віталія Шабуніна