Загалом понад 40% нападів на громадських активістів трапилися лише за перших 2 квартали 2020 року. Їх буде більше і скоріш за все вони будуть ще агресивнішими та нахабнішими, тому що не відбулося головного – не покарано жодного організатора.

Навіть в частині випадків не знайдені виконавці, що говорить про криворукість слідчих органів. Про це в програмі "Є питання" на 24 каналі розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Він зазначив, що поки не будуть покарані замовники, доти з кожним разом все буде гірше. Наприклад, у випадку Шабуніна – серед ночі підпалювали його будинок, в якому перебували батьки.

Кваліфікація поліції на це – підпал. Мені не подобається, я з цим не погоджуюся – це замах на вбивство,

– повідомив Віталій Шабунін.

"Ми з вами не можемо провести судову реформу, не можемо змінити генпрокурора або міністра МВС – це повноваження виключно народних депутатів або президента – залежно від посади. Єдине, що ми з вами можемо робити – це максимально швидко, електорально реагувати на бездіяльність політичної еліти", – додав Шабунін.

На його думку, якщо не звільнена Венедіктова після незаконного закриття справи Бахматюка – це має зображатися на рейтингу Зеленського не через пів року, а максимально швидко. Не звільнено Авакова після не розслідуваних нападів, після зґвалтування жінки у відділку – жодного голосу за партію влади, яка його покриває або за інші партії, які покривають. Поки не буде оцього зв’язку максимально швидкого електорального, доти демократія не буде в Україні діяти.

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"Всі люди, які на керівних посадах давали незаконні вказівки, мають бути показово швидко покарані. Бо відтерміноване правосуддя, як правило, не стає взагалі правосуддям. Це дуже гарно видно в українському випадку", – підсумував Шабунін.

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