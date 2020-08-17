Напередодні невідомі спалили авто програми "Схеми: корупція в деталях". Автівка спалахнула біля будинку водія знімальної групи після опівночі. Однак це вже не вперше горить майно борців з корупцією. Місяць тому невідомі підпалили будинок очільника ЦПК Віталія Шабуніна. На момент пожежі в домі перебували батьки Віталія, які залишилися неушкодженими.

Детальніше про серію підпалів і чи можливо в таких справах знайти замовників – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Підпал авто "Схем"

В останньому випуску програми "Схеми" – "Королі дороги" – журналісти-розслідувачі розповіли, як автівки перших осіб країни порушують правила дорожнього руху.

В 00:30 17 серпня невідомі підпалили машину журналістів, на якій знімали це розслідування. Підпал стався біля будинку водія знімальної групи. Головна редакторка проєкту Наталія Седлецька не виключає, що за цим стоять фігуранти їхніх розслідувань.

Підпал будинку Віталія Шабуніна

Голі стіни і штукатурка – це все, що залишилося від будинку антикорупціонера Віталія Шабуніна. У цей час в будівлі перебували його батьки. Втім вони встигли вибігти і дивом залишилися неушкодженими.

Після пожежі пройшов місяць, але Віталій ще й досі не може ознайомитися з матеріалами справи. Активіст розповів, що витратив 7 днів, аби батьків і його визнали потерпілими. Однак батьків, так і не вдалося визнати.

"Десятий день намагаюся отримати доступу до матеріалів справи. З одного управління передали в інший, і це "стопорить" історію, щоб я нарешті побачив, що в матеріалах справи", зазначив голова "Центру протидії корупції".

Будинок Віталія Шабуніна після підпалу: відео

Підпал автівки Єгора Фірсова

В березні невідомі спалили машину і Єгору Фірсову. Колишній чиновник це пов'язує зі своєю роботою у Держекоінспекції. Він розповів, що за час на посаді голови служби звільнив десятки людей. Крім того штрафував на мільйони різні підприємства.

За пів року справа так і не зрушила з місця, а правоохоронцям навіть не вдалося встановити виконавців підпалу.

Того, хто підпалював авто, не знайшли і, можливо, й не шукали, я не знаю цього. Принаймні зі мною, після того, як я поспілкувався з поліцією, ніхто не зв'язувався, не рапортував,

– наголосив Єгор Фірсов.



Невідомі спалили авто ексголови Держекоінспекції / Фото фейсбук-сторінка Єгора Фірсова

Чи можливо знайти замовників підпалів

Постраждалі активісти переконані, що палять майно, аби залякати. Втім додають, це ще більше спонукає їх до антикорупційної діяльності.

"Якщо замовник раптом думав, що це нас якось налякає, то він просто ідіот. Він тільки гірше зробив, ми й так були дуже мотивовані, тепер – ще більше", – зауважив Віталій Шабунін.

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Справи антикорупціонерів свідомо гальмуються, – впевнений колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак. За його словами, правоохоронцям не вигідно шукати замовників, бо ними часто можуть бути перші особи країни.

Є великий сумнів, що замовників взагалі кого-небудь будуть шукати,

– відзначив Віктор Чумак.

На його думку, розкритий злочин веде виконавця. Потім через виконавця можна вийти на замовника, а замовником може виявитися якась дуже впливова людина.