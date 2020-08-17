Причинами займання автомобіля журналістів "Схем", яке трапилося у ніч на 17 серпня в Броварах, не могли бути коротке замикання чи необережність з вогнем. У ДСНС заявляють про "занесення стороннього джерела запалювання".

Чому згоріла автівка "Схем"

Надзвичайники напрацювали причини займання автівки "Схем". Про результати йдеться у звіті, складеному фахівцем ДСНС, який працював на місці подій, повідомляє "Радіо Свобода".

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Там зазначили, що енергетична мережа автомобіля не проходить в місці, де виникло займання, а власник залишив автомобіль замкненим.

Тому такі можливі причини виникнення пожежі як, коротке замкнення електричної мережі та необережне поводження з вогнем, не розглядають.

Зважаючи свідчення очевидців, які бачили початок пожежі, а перед тим чули гучний звук, схожий на вибух, пожежники припускають, що пожежа виникла внаслідок занесення стороннього джерела запалювання,

– йдеться у звіті.

Відповідно до звіту експерта, займання почалося біля лівого крила й розповсюдилося на моторний відсік авто.

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