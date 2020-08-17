Президент Володимир Зеленський відреагував на підпал автомобіля журналістів програми "Схеми". Він закликав правоохоронців оперативно знайти і притягнути до відповідальності винних.

Глава держави у своєму телеграм-каналі наголосив, що журналістська діяльність не може бути підставою для переслідувань в Україні.

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Як Зеленський відреагував на підпал авто журналістів

Він запевнив, що як президент України завжди захищатиме права кожного громадянина, незалежно від особистого ставлення до нього. Президент пообіцяв не допустити, щоб за його президентства критика влади тягнула за собою переслідування або залякування.

Також Володимир Зеленський пригадав, як у грудні 2014 року неподалік палацу "Україна" невідомі спалили його авто. Поліції тоді знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців.

Він зазначив, що чудово розуміє журналістів. Мовляв, його творча діяльність завжди була пов'язана з досить гострою критикою чинної на той час влади. А це створювало чимало проблем колективу. Зеленський додав, що сам пройшов через такі випробування.

Переконаний, що свобода слова – фундамент будь-якої демократичної країни,

– наголосив президент.

Водночас прессекретарка президента Юлія Мендель назвала ситуацію з підпалом авто програми "Схеми" неприпустимою, і додала, що Україна має захистити свободу слова. Вона також припустила, що вочевидь, за роки діяльності у програми з'явилися вороги, щодо яких були зняті розслідування.

Підпал авто журналістів програми "Схеми": що треба знати

В ніч проти 17 серпня невідомі підпалили автомобіль журналістів програми "Схеми". Це сталося біля будинку водія знімальної групи в Броварах, що під Києвом. Подія трапилась о першій годині ночі.

Очевидці розповіли, що перед займанням автомобіля чули "хлопок". Автомобіль спершу гасили сусіди, потім пожежники. Передня частина авто вигоріла дуже швидко. Машина відновленню не підлягає.

Реакція поліції

Поліція Київської області розпочала кримінальну справу за фактом підпалу автомобіля. Справу кваліфіковано як умисне знищення. Санкції статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 10 років.

Як зазначили правоохоронці, у зв'язку з інцидентом призначені експертизи. Крім цього, в результаті підпалу також пошкодження отримала машина, що була припаркована поряд.

Ймовірні причини підпалу

Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач розповів, що останній матеріал, який знімали за допомогою авто KIA Cerato – це "Королі доріг". Він стосувався того, як транспорт високопосадовців порушує ПДР. Під час зйомок і в самому матеріалі Михайло Ткач неодноразово наголошував, що за автомобілем і журналістами вели спостереження співробітники охорони президента УДО .

. Водночас головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька нагадала, що минулого року ексюрист і соратник Януковича Андрій Портнов опублікував усі персональні дані водіїв програми "Схами" – їхні паспорти, номери авто, адреси проживання та погрожував редакції.

Зверніть увагу! Програма "Схеми: корупція в деталях" – це спільний проєкт "Радіо Свобода" та Українського суспільного мовника, який розкриває корупцію на найвищому рівні в Україні. Відзначимо, що нещодавно в квартирі Михайла Ткача виявили прослушку. На це відреагували в Раді Європі і зарахували справу до категорії, яка показує небезпечні для свободи слова події.