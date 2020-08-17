У ніч проти 17 серпня невідомі підпалили автомобіль журналістів програми "Схеми". Поліція вже відкрила кримінальну справу за фактом умисного знищення автомобіля. Журналіст "Схем" Михайло Ткач зауважив, що останній матеріал, який знімали на цьому авто, стосувався перших осіб держави, які порушують ПДР.

Ткач підкреслив, що після підпалу авто Нацполіція та СБУ нарешті вирішили оглянути його помешкання. Про це журналіст повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Чому Нацполіція та СБУ повинні оглянути помешкання Ткача

Раніше журналіст Ткач заявив, що знайшов у своєму домі прослуховуючі пристрої.

Протягом тижня в моїй однокімнатній квартирі побували 30 людей. Патрульні, слідчі, поняті, але так і не побували ті, хто мали зняти всі питання щодо безпеки мого житла. Спочатку поліція не знайшла технічних можливостей, згодом СБУ не знайшла бажання,

– наголосив Ткач.

І лише після підпалу авто "Схем" правоохоронці таки пообіцяли завітати до помешкання журналіста. Сам Ткач здивований, чому СБУ та Нацполіція не зробили цього раніше.

А можна було не чекати, коли спалять машину, і "зробити це разом" і одразу? Чи для того, щоб хтось почав просто робити свою роботу, обов‘язково потрібно ризикувати життями відданих журналістській справі людей?, – додав він.

Насамкінець Ткач додав, що його звинувачують у піарі, однак журналіст підкреслив, що це йому не потрібно.

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На авто "Схем" знімали гучні матеріали

Ткач зазначив, що на авто "Схем", яке спалили 17 серпня, журналісти знімали чимало сенсаційних матеріалів. Мовиться про День народження Суркіса, переїзд президента Зеленського на державну дачу, "Зе-кортеж" та Оман.