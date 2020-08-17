Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на підпал автомобіля журналістів програми "Схеми". Так, він закликав правоохоронців до повного, швидкого та неупередженого розслідування.

Олександр Ткаченко висловився про ситуацію з підпалом автомобіля журналістів на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо Невідомі вночі спалили авто журналістів "Схем": до чого тут Портнов – фото

Хто б не був об'єктом журналістських сюжетів, матеріалів, статей – це не повинно перетворювати працівника ЗМІ в мішень для переслідування. Будь-яке втручання в журналістську діяльність є неприпустимим,

– наголосив він.

Він додав, що МВС вже кваліфікувало інцидент як умисне знищення або пошкодження майна, тож Міністерство культури уважно слідкує за ситуацією та закликає до повного, швидкого і неупередженого розслідування.

"Свобода слова – те, що держава має гарантувати кожному громадянину. Тому з’ясувати обставини злочину – пріоритетне завдання для Міністерства внутрішніх справ", – підсумував Ткаченко.

Що відомо про підпал автомобіля "Схем": коротко