Журналіст не може бути мішенню для переслідувань, – Ткаченко про підпал автомобіля "Схем"
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на підпал автомобіля журналістів програми "Схеми". Так, він закликав правоохоронців до повного, швидкого та неупередженого розслідування.
Олександр Ткаченко висловився про ситуацію з підпалом автомобіля журналістів на своїй фейсбук-сторінці.
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Хто б не був об'єктом журналістських сюжетів, матеріалів, статей – це не повинно перетворювати працівника ЗМІ в мішень для переслідування. Будь-яке втручання в журналістську діяльність є неприпустимим,
– наголосив він.
Він додав, що МВС вже кваліфікувало інцидент як умисне знищення або пошкодження майна, тож Міністерство культури уважно слідкує за ситуацією та закликає до повного, швидкого і неупередженого розслідування.
"Свобода слова – те, що держава має гарантувати кожному громадянину. Тому з’ясувати обставини злочину – пріоритетне завдання для Міністерства внутрішніх справ", – підсумував Ткаченко.
Що відомо про підпал автомобіля "Схем": коротко
- У ніч на 17 серпня у Броварах Київської області невідомі підпалили авто водія програми "Схеми" та учасника знімальної групи Бориса Мазура.
- Журналісти пов’язують інцидент з професійною діяльністю розслідувачів "Схем".
- Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі. В ДСНС тим часом заявили, що причиною займання не могли бути коротке замикання чи необережність з вогнем. Там наголошують: йдеться про "занесення стороннього джерела запалювання".
- Президент Зеленський висловив сподівання на максимально швидке розслідування підпалу автомобіля програми "Схеми" і притягнення до відповідальності зловмисників.