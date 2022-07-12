Из базы оккупантов идет густой дым

Об этом в эфире канала "Рада" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает 24 канал. Информация о пожаре в Мирном появилась около 13.30.

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Иван Федоров около 14:45 заявил, что на военной базе, расположенной в поселке Мирное, уже два часа что-то детонирует и идет густой дым.

Кроме того, мэр Мелитополя заявил, что российские оккупанты намеренно не выпускают людей на подконтрольную Украине территорию. Из его слов следует, что захватчики прикрываются гражданским населением.

Федоров напомнил, что в прошлый раз россияне блокировали блокпост в Васильевке, когда делали передислокацию. Для того чтобы ВСУ не помешали их планам, оккупанты держали на блокпосте около 1000 человек.

Что известно о пожаре в Мирном