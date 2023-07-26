Уже есть информация о сбитии вражеских ракет, – Воздушные силы

Россия массированно атаковала территорию Украины разными видами ракет. Юрий Игнат рассказал, что их враг запустил из Каспийского моря.

Представитель Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телемарафона , что вражеские ракеты залетели с Юго-Востока (с оккупированных территорий), направлялись на Харьковщину, изменили курс к Днепру.

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Далее – Кропивницкий и двигались в направлении перекрестков Винницкой, Николаевской, Одесской областей и в направлении Тернопольской и Львовской.

Что известно об уничтожении ракет

"Во Львовской области развернулись назад на 180 градусов и, наконец, были направлены в Хмельницкую область в район Староконстантинова", - рассказал Юрий Игнат.

По его словам, противовоздушная оборона работала по разным направлениям: и истребители, и зенитные ракетные подразделения.

Есть уже информация о сбитии крылатых ракет и в Киевской области, и в Днепре. Собственно, велась боевая работа и на Харьковщине – есть информация о сбитии,

– объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.

Он пояснил, что немного позже, когда подведут итоги и соберут информацию, сообщат более точную информацию.

Юрий Игнат объяснял, что по состоянию на 19:45 еще наблюдалась угроза крылатых ракет по некоторым направлениям, однако, вероятно, боевую ракету уже завершат. Однако угроза еще сохраняется, ведь не всегда эти ракеты удается обнаружить – они созданы, чтобы преодолевать ПВО и летят очень низко.