Уже есть первая жертва: ОВА назвала предварительную причину крушения самолета на Запорожье
Источник:телеграм Запорожской ОВА
В результате падения самолета в Запорожской области известно о по меньшей мере одной жертве. Еще по крайней мере 2 человека пострадали.
Как сообщили в Запорожской области, самолет Ан-26 упал 22 апреля в 9:00. Воздушное судно выполняло технический рейс.
Важно На Запорожье упал самолет Ан-26, который выполнял технический рейс
Сейчас известно об одном погибшем и двух раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются. По предварительной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель.
На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы. В Запорожской области предположили, что самолет принадлежал Украине.
Самолет не военный
В то же время член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона заявил, что упавший самолет не относится к ВСУ.
Это гражданский самолет, который никакого отношения к ВСУ не имеет. Это очередное преступление России, которая сбивает мирные самолеты. Авиакомпания, осуществлявшая технический вылет, отношения к Вооруженным Силам Украины не имеет,
– рассказал Вениславский.
Известно, что самолет упал в 9 утра в районе Михайловки.
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