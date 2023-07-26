Уже минусует, – Юрий Голик передал на фронт еще одну винтовку для снайперов

Еще одно подразделение ВСУ получило снайперскую винтовку от Юрия Голика. В частности, он пытается активно помогать нашим воинам.

Украинский предприниматель Юрий Голик системно помогает Вооруженным Силам еще с 2015 года. За эти годы он вместе с Александром Карпюком закрыл десятки проектов.

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Уже работает. Уже минусует. Уже сбился со счетов, сколько снайперских винтовок мы из Serg Marco передали на фронт. Включая ту же, из вкладыша танкового ствола,

– написал Юрий Голик.

Ранее он сообщал о том, что за это время реализовал десятки проектов для ВСУ.

Начиная с снайперского устройства со ствола танка и системы видеонаблюдения для двух бригад и заканчивая банальными внедорожниками, тепловизорами и дронами,

– отметил волонтер.

Напомним, что в Украине прошел испытание полетный комплекс БпЛА "STING A", разработку и производство которых Голик запустил совместно с военнослужащим ВСУ и бывшим теннисистом Сергеем Стаховским. Этот комплекс уже едет на фронт, где в тестовом режиме будут штурмовать позиции и технику окупантов трехкилограммовыми боеприпасами.