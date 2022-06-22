Уже не до курортных зон: россияне решили возобновить работу "Азовстали" в Мариуполе

Недавно оккупанты рассказывали сказки, как они хотят превратить Мариуполь в "курорт" и вместо "Азовстали" сделать парк. Концепция резко изменилась – и ее озвучили из Кремля.

Российские власти решили восстанавливать "Азовсталь". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андоющенко.

Тем временем Оккупанты принуждают даже людей с инвалидностью в Мариуполе приходить и выпрашивать еду

В Москве хотят, чтобы "Азовсталь" отстроили

Идею с восстановлением "Азовстали" озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Именно он раньше приезжал "на осмотр" в Мариуполь. Конечно, чиновник прикрыл подлинные намерения очередной басней о "заботе о местном населении". Мол, останавливать производство не следует, ведь это 12 тысяч рабочих мест.

А что, курортная зона, парк развлечений и все от Пушилина уже все? Снова обман?

– задает риторический вопрос Андрющенко.

Пушилин рассказывал, что в Мариуполе "будут развивать туризм"

Отметим, что раньше именно марионетка Кремля в Донецкой квазиреспублике рассказывала, как будет "превращать Мариуполь в курорт". Денис Пушилин утверждал, что при восстановлении города будут ориентироваться на туристическое направление.

В Мариупольском горсовете отмечали: верить государству-агрессору нельзя. Никакое "возрождение" Мариуполя оупантам не нужно, это только сухопутный коридор в Крым.

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На "Азовстале" недавно подорвались 2 россиянина

"Азовсталь" стала форпостом обороны Мариуполя, где украинские защитники удерживали бой и уничтожали врага. В Мариупольском горсовете предполагали, что россияне хотят уничтожить завод как символ несокрушимости украинского духа.

Даже после того, как Азовсталь покинули украинские воины, она продолжает давать отпор оккупантам. Так очередная попытка разминировать завод завершилась неудачно и 2 российских военных были ликвидированы.

Последние новости из оккупированного Мариуполя

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что на въезде в город до сих пор работают "фильтрационные лагеря". Причем, пройти через них даже те люди, которые въезжают в Мариуполь.

Самой большой проблемой для местных жителей остается отсутствие нормальной питьевой воды. В некоторые районы его вообще не завозят.

Также из-за вспышек инфекций россияне ограничили доступ мариупольцев к реке и морю. Населённый пункт – под угрозой дизентерии и холеры.

Похожа ли ситуация на "Азоте" на то, что было на "Азовстали" – в видео: