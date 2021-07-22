Уже не до медуз: курортную Кирилловку атаковали крупные пауки – видео

В курортной Кирилловке у Азовского моря вместо нашествия медуз – новое бедствие. Отдыхающих напугали огромные пауки.

В сети опубликовали видео, на котором видно, как пауки заполонили коттедж туристов. Существа были везде: на потолке, стенах и полу.

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Они напугали отдыхающих из-за своих больших размеров. К слову, пользователи сети в комментариях тоже возмущались.

"О, Боже. Нет слов"

"У них, видимо, тоже сезон отпусков. Вот и решили махнуть на курорт всем семейством",

"Для полной картины не хватает метеорита"