Уже не до медуз: курортную Кирилловку атаковали крупные пауки – видео

22 июля 2021 , 16:12
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Источник:

фейсбук "Солнцеликий Харьков"

В курортной Кирилловке у Азовского моря вместо нашествия медуз – новое бедствие. Отдыхающих напугали огромные пауки.

В сети опубликовали видео, на котором видно, как пауки заполонили коттедж туристов. Существа были везде: на потолке, стенах и полу.

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Они напугали отдыхающих из-за своих больших размеров. К слову, пользователи сети в комментариях тоже возмущались.

  • "О, Боже. Нет слов"
  • "У них, видимо, тоже сезон отпусков. Вот и решили махнуть на курорт всем семейством",
  • "Для полной картины не хватает метеорита"

Нашествие медуз

Заметим, перед этим Кирилловка страдала от нашествия медуз. Ими просто кишел весь берег. Поэтому в море туристы купаться не могли, некоторые просто были вынуждены ехать домой.

Такая же ситуация сложилась в курортном поселке Приморский Посад и Бердянске. Медуз даже вывозили тачками.

Обратите внимание! Преимущественно укусы медуз не угрожают здоровью человека. Однако исключением является яд морской осы. Однако все равно место укуса сначала надо промыть соленой водой и удалить остатки щупалец, а затем кожу надо обработать хлоргексидином или перекисью водорода.
Автор: Ольга Музика