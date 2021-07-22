Уже не до медуз: курортную Кирилловку атаковали крупные пауки – видео
22 июля 2021 , 16:12Читати новину українською
Источник:фейсбук "Солнцеликий Харьков"
В курортной Кирилловке у Азовского моря вместо нашествия медуз – новое бедствие. Отдыхающих напугали огромные пауки.
В сети опубликовали видео, на котором видно, как пауки заполонили коттедж туристов. Существа были везде: на потолке, стенах и полу.
Актуально Суперчистое море: в сети показали фото и видео с райского курорта в Одесской области
Они напугали отдыхающих из-за своих больших размеров. К слову, пользователи сети в комментариях тоже возмущались.
- "О, Боже. Нет слов"
- "У них, видимо, тоже сезон отпусков. Вот и решили махнуть на курорт всем семейством",
- "Для полной картины не хватает метеорита"
Нашествие медуз
Заметим, перед этим Кирилловка страдала от нашествия медуз. Ими просто кишел весь берег. Поэтому в море туристы купаться не могли, некоторые просто были вынуждены ехать домой.
Такая же ситуация сложилась в курортном поселке Приморский Посад и Бердянске. Медуз даже вывозили тачками.Обратите внимание! Преимущественно укусы медуз не угрожают здоровью человека. Однако исключением является яд морской осы. Однако все равно место укуса сначала надо промыть соленой водой и удалить остатки щупалец, а затем кожу надо обработать хлоргексидином или перекисью водорода.