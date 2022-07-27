Уже не фантазируют о ПВО: российские оккупанты признали, что Антоновский мост поврежден

российские оккупанты признали, что ВСУ уничтожили Антоновский мост. Уже не оправдывают взрывы "хлопками". Движение по мосту закрыли.

Правда, ранее оккупанты убеждали, что все ракеты удалось перехватить их силам ПВО. Получается мост сам себя ликвидировал, что ли.

Внимание Они были филигранные, – в ВСУ подтвердили удары по Антоновском мосту в Херсоне

Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения после ночной атаки Вооруженных сил Украины,

– сообщил так называемый "заместитель председателя военно-гражданской администрации области" Кирилл Стремоусов.

оккупанты перекрыли движение по Антоновскому мосту

Тот же Стремоусов отметил, что движение по Антоновскому мосту в Херсоне закрыто после удара со стороны ВСУ. Говорят, будут ремонтировать мост.

Наутро оккупанты уже сняли пропагандистские ролики с места событий. Мол, у них все под контролем, якобы атака на Антоновский мост ничего не изменит в этой войне и не помешает наступлению россиян. Он раз 10 повторил, что это никак не повлияет на ведение войны – видимо, сам себя убеждал.

На самом же деле этим путем россия осуществляла обеспечение своих войск с территории, которую она смогла захватить на запад от реки.

. Это единственный мост, который связывает временно оккупированный Херсон с левым берегом Днепра. Именно через этот путепровод оккупанты перевозят свои боеприпасы, технику и топливо.Общая протяженность Антоновского моста составляет 1 366 метров, общая ширина – 25 метров, ширина проезжей части – 20,5 метра.

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Коротко о филигранном ударе ВСУ по мосту

Информация о вероятной атаке моста появилась еще вечером 26 июля. Местные начали публиковать в соцсети соответствующие видео.

Время ожидания не прошло без мемов и насмешек над оккупантами. Даже компания "Киевстар" присоединилась. В соцсетях написали, что уже готовы тянуть кабели в Херсон. Ведь там вскоре нужно будет восстанавливать украинские сети. Освобождение нашего города не за горами.

Уже на утро ВСУ таки подтвердили удары и уничтожение Антоновского моста. В частности, пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что "они были филигранные".

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