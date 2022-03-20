Уже несколько суток не прекращаются поисковые работы и разбор завалов в Киевском районе Харькова
Источник:ГСЧС
Спасатели ГСЧС уже несколько суток не прекращают поисковые работы и разбор завалов в Киевском районе Харькова.
Только за последние сутки харьковские спасатели совершили более 20 выездов для ликвидации пожаров.
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Россияне продолжают коварно обстреливать мирное население Харькова из артиллерийских систем. Спасатели ГСЧС в условиях военного времени тушат пожары, работали над расчисткой завалов разрушенных жилых домов и административных зданий,
– говорится в сообщении ГСЧС.
В Киевском районе Харькова спасатели не прекращают работу
Поисковые работы и разбор завалов в Киевском районе Харькова не прекращаются уже несколько суток.
Уже завершены подобные работы по 18 объектам: в результате попадания вражеских снарядов в жилые многоэтажки произошло несколько крупных пожаров, в основном в Киевском, Московском и Индустриальном районах Харькова.
Всего за сутки спасатели совершили более 20 выездов для ликвидации пожаров, а также разбора завалов разрушенных зданий, а также 27 выездов на ликвидацию взрывоопасных предметов.
Какая ситуация в Харькове
В ночь на 20 марта оккупанты продолжали коварно обстреливать мирное население Харькова из артиллерийских систем. В результате погибли 5 человек, среди них – 9-летний мальчик.
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