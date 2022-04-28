Уже пуляют куда попало, – "киборг" Костенко об истерии россиян перед 9 мая
До 9 мая остается все меньше времени, а эта дата, по сути, была дедлайном Путина для празднования любой "победы" в войне России против Украины. Истерия россиян уже начинает проявляться.
Об этом в эфире 24 канала рассказал военный и защитник Донецкого аэропорта Роман Костенко. По его словам, уже заметно, как оккупанты атакуют наугад.
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У нас будет свой день победы, – украинский защитник
"Киборг" уверен, что истерия россиян уже началась и им действительно нужна хоть какая-нибудь победа. Они делают все для того, чтобы успеть до 9 мая, поэтому заметны нерациональные атаки.
Находясь на первой линии, они и так сейчас пуляют, куда попадает. Мы видим, как не жалеют артиллерию. Пуляют все, что вокруг,
– отметил Костенко.
Он добавил, что продолжением истерии является и то, что начальник генштаба вооруженных сил России прибыл в Украину и будет лично руководить наступлением россиян под Изюмом, потому что они уже делают что угодно, чтобы был результат до 9 мая.
"Я уверен, что когда они начинали войну 24 февраля, то рассчитали, что 8 мая подпишут акт капитуляции, а 9 мая, вероятно, сделают парад победы", – подчеркнул украинский боец.Заметьте! Россияне перекидывают часть техники для парада в Москве, которая должна быть вовлечена в боевые действия против Украины. Враг хочет создать картинку своей мощи.
Военный также отметил, что не сомневается в том, что Украина выстоит. "Нам все равно, когда будет наш день победы. Мы его сделаем тогда, когда победим", – подытожил "киборг".
Военный о начале истерии россиян из-за 9 мая: смотрите видео 24 канала
Планы россиян на 9 мая: что известно
- Россияне надеются в своих фантазиях установить контроль над Югом Украины до 9 мая. Алексей Арестович считает, что политическое руководство ставит задачу, которую военные не способны выполнить просто физически.
- О планах россиян на южной части Украины заявлял и журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. Согласно его прогнозам, государство-террорист нуждается в любой победе, ведь уже наблюдается паника.
- Из-за того, что до 9 мая, так называемого дня "победобесия", остается все меньше времени, на временно оккупированных территориях участились случаи того, как Россия массово похищает мужчин призывного возраста.
- Руководство нашей страны, в частности секретарь СНБО, в одном из своих последних заявлений сказал, если помощь Запада будет продолжаться, то в Москве будет траур, а не парад на 9 мая.