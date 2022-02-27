Теперь уже совершенно очевидно, что Путин не сможет победить вооруженный народ Украины и весь цивилизованный мир, выступивший на стороне Украины.

Война страшна, но тот "мир", который несет Путин Украине и всему человечеству, – безмерно страшнее. Это мир тоталитарной диктатуры, мир бесправия и массовых репрессий, мир лжи и нищеты.

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Поддержка Украины растет, а Россия становится изгоем

Каждый час борьбы украинцев за свой дом увеличивает их поддержку во всем мире в геометрической прогрессии. Поддержка же России быстро убывает.

За 48 часов наша страна стала полным изгоем международного сообщества. Ее презирают, от нее отвращаются. Даже Казахстан ответил отказом на просьбу Путина, послать ему на помощь войска в Украину и напомнил, что Казахстан не признал и не признает псевдореспублики.

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Россия должна вывести войска

Ради Бога и России, ради человечности мы должны прекратить военное вторжение, вывести войска со всей территории Украины в ее границах, определенных международными договорами, и направить сокровища тех людей, которые приняли решение о вторжении в Украину, на восстановление этой страны.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ УКРАИНЫ!

ВСУ взорвали эшелон с горючим для вражеской армии: смотрите видео

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!