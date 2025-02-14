Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для Беларуси, – Зеленский

Россия уже не раз пыталась втянуть Беларусь в войну. Президент Зеленский считает, что Путин может готовить нападение на страны НАТО в следующем году с применением войск, которые будет подготовлено для белорусского направления.

Этот контингент россияне могут подготовить в 2025 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 14 февраля.

Смотрите также Мирное соглашение не будет подписано в Мюнхене, может быть только план об окончании войны, – Зеленский

Россия может подготовить до 150 тысяч солдат

Зеленский считает, что Путин готовится к войне с НАТО. Для этого он может собрать до 150 тысяч солдат.

Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на белорусском направлении. Это будет 100 – 150 тысяч человек. Они могут пойти как и в Украину, как было в 2022, так и в Польшу и Балтику,

– сказал президент.

Зеленский отметил, что это данные разведки.

"Из всего, что я получаю от разведки, я считаю, что он готовит войну со странами НАТО в следующем году", – добавил он.

К слову, ранее президент также предупреждал, что к реализации этой путинской идеи могут привлечь северокорейские войска. Все тренировки могут проводить в самой Беларуси.